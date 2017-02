44 famílies es beneficien de la campanya contra la pobresa energètica

Actualitzada 08/02/2017 a les 18:57

44 famílies s'han beneficiat de la campanya contra la pobresa energètica que va engegar el Departament de Serveis Socials per fer front al temporal de fred que hi va haver a mitjan gener. En total es van valorar 56 famílies, tot i que 12 no van requerir intervenció perquè disposaven de calefacció i podien assumir el cost, i només tres d'elles no eren conegudes pels serveis socials.



El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interiors, Xavier Espot, ha fet una valoració molt positiva d'aquesta campanya, i ha assegurat que la situació del país “ens permet ser molt proactius”, i per tant, aquesta prova permet instrumentalitzar un protocol de cara al futur. El Govern pagarà 14.520 euros de consum elèctric de gener i febrer, i ja ha assumit 1.263,45 euros per a la compra d'electrodomèstics i llenya, i del pagament de factures d'electricitat dels mesos anteriors.