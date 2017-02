Martí acorda amb la prefectura arranjar un tram de l’RN-22 “a curt termini” i destaca la voluntat de les autoritats franceses de finançar l’embelliment

Un “impuls molt decidit” i “passos molt decisius” per millorar els accessos al país des de França. El cap de Govern, Toni Martí, va mantenir ahir una reunió d’alt nivell a Perpinyà amb autoritats de l’Estat gal per accelerar la coordinació en el perfeccionament de la xarxa viària que connecta els dos països, sobretot pel que fa a aquells trams més malmesos i afectats per les conseqüències de les nevades. Tot amb la intenció de “fer tots els esforços perquè es pugui anar de Tolosa a Andorra de la forma més ràpida i segura possible”, segons va explicar ahir Martí