La Fundació Julià Reig i Esade renoven l'acord per becar estudiants del país amb talent

La renovació del conveni inclou nous programes i afegeix la possibilitat d’obtenir una beca per participar a les activitats del Servei Universitari per al Desenvolupament

Actualitzada 07/02/2017 a les 18:22

L'escola de negocis Esade i la Fundació Julià Reig han renovat i ampliat el seu acord de col·laboració del Programa de Beques. L’objectiu d’aquest conveni és promoure el fons de beques adreçat a estudiants d’Andorra amb talent però sense els recursos econòmics suficients per accedir als diferents programes acadèmics d'Esade. Es poden beneficiar d’aquesta beca tant els joves de nacionalitat andorrana com aquells que actualment estiguin residint a Andorra, independentment del seu origen.



L’any 2012, les dues institucions van subscriure un primer conveni per un període de quatre anys, que fins ara ha permès que set joves andorrans s’hagin beneficiat del Programa de Beques per estudiar a l'escola de negocis.



Eugènia Bieto, directora general d’Esade Business & Law School, ha ressaltat que "és un honor comptar amb el suport i el compromís de Reig Patrimonia i de la Fundació Julià Reig per tal d’apropar la nostra formació als estudiants andorrans amb més talent que, per motius econòmics, no haurien pogut accedir a les nostres aules.” A més, “pel fet d‘haver-se de traslladar a Barcelona o a Sant Cugat –on la universitat té els seus campus–, el cost total per a l’estudiant i la seva família encara és més elevat, i és precisament per aquest motiu que cal eliminar qualsevol barrera que impedeixi posar la millor formació a l’abast del millor talent”, hi ha afegit.



Per la seva banda, Òscar Ribas, president de Reig Patrimonia i membre del patronat de la Fundació Julià Reig, ha destacat “l’oportunitat que ofereix Esade als estudiants andorrans de rebre la millor formació“ i ha remarcat que "aquest nou acord està en línia amb el compromís de la Fundació Julià Reig a favor del desenvolupament del talent dels joves andorrans facilitant-los l’accés a una formació de qualitat, especialment en aquells casos en què la seva situació econòmica personal podria representar un impediment.”



Ampliació dels programes

Aquestes beques estan destinades a estudiants de grau –com el Grau en Direcció d’Empreses (BBA), el Grau en Dret (GED), el Doble Grau en Direcció d’Empreses i Dret o el Grau en Dret & Bachelor in Global Governance– i de màster –com els Masters of Science (MSc), el Màster Universitari en Advocacia (MUA) i el Full-Time MBA.



A més, la renovació del conveni de beques també cobreix el programa del Servei Universitari per al Desenvolupament (SUD), per a aquells estudiants que no puguin assumir el 100 % de les despeses derivades dels viatges o la manutenció mentre participin en aquest programa. El SUD és un servei d’ESADE que fomenta la cooperació per al desenvolupament entre la comunitat universitària i que fa estades de pràctiques professionals solidàries a organitzacions sense finalitat de lucre de l’Amèrica Llatina.



"Donar oportunitats a joves amb talent i amb motivació, independentment de la seva situació econòmica personal" és un dels reptes principals d'Esade, tal com han remarcat des de la institució, que vol assegurar així la diversitat a les aules. Per aquest motiu, el curs 2016-2017 ha concedit 262 beques a alumnes amb talent, però sense els recursos econòmics suficients per poder estudiar-hi, enfront de les 218 beques atorgades el curs passat. A aquest augment del nombre d’estudiants becats, s’hi afegeix una inversió creixent en el Programa de Beques, que ha passat dels 2,3 als 2,8 milions d’euros aquest curs. El valor de les aportacions privades al Programa de Beques augmenta any rere any i el 35 % d’aquest fons prové ja d’aportacions d’empreses i d’antics alumnes.