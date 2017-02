L'edició extra dels Encants recapta més de 8.700 euros

Actualitzada 07/02/2017 a les 06:43

Redacció Andorra la Vella

El Comitè d’Andorra d’Unicef va recaptar 8.716 euros durant l’obertura de la passada edició extraordinària del mercat solidari dels Encants, que es va celebrar del 30 de gener al 3 de febrer. Els diners, que aniran destinats a un projecte per millorar l’accés als serveis bàsics de la República del Congo, se sumen als més de 16.000 recollits durant l’obertura del passat novembre i desembre i als prop de 14.000 que es van recaptar durant els Encants Vintage realitzats els 8 i 9 de novembre a l’Hotel Delfos.

Aquesta edició especial dels Encants va comptar amb preus encara més baixos, amb descomptes de com a mínim el 50% i va estar motivada per la manca d’un magatzem on guardar tots els articles no venuts per a la propera edició. Com és habitual, van ser moltes les persones que van passar pel mercat per comprar i fer el seu donatiu. Aquest mercat solidari es va poder celebrar gràcies a la cessió del local al carrer de la Sardana des d’on es va vendre tot el material a través de la col·laboració de MoraBanc.

En les properes setmanes es procedirà a fer donació a altres entitats com ara Càritas o Carisma, entre d'altres, de la roba, sabates, joguines i altres articles que no s’han venut perquè els beneficiaris d’aquestes organitzacions en puguin gaudir.