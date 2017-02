Els andorrans compten des d'ahir amb “el passaport més segur del món”

El document incorpora les noves mesures per als països de la UE i un sistema de control pioner

“La nova tecnologia incorporada el fa el més segur del món. El nou passaport andorrà no permet falsificacions i garanteix una seguretat total”. Així s’expressava Véronique Ménard, la directora comercial per Europa d’Oberthur Technologies, l’empresa creadora del sistema escollit pel Govern per als nous documents biomètrics de tercera generació que ahir es van començar a expedir. Tecnologia que, de moment, només s’ha implementat a Andorra.

“Fins al migdia s’han fet uns 15 passaports nous i a l’any se n’expedeixen uns 6.000 entre nous, renovacions, pèrdues i robatoris”, va explicar ahir el secretari d’Estat d’Administració Pública, Antoni Rodríguez, en la posada de