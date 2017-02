El SAAS reitera que no decideix les guàrdies de les funeràries

La parapública afirma que el repartiment el van pactar les empreses

El Servei Andorrà d’Assistència Sanitària (SAAS) va reiterar ahir que no té competència per organitzar el repartiment de les guàrdies que fan les empreses funeràries del país. D’aquesta manera, la parapública es manté en l’argumentació que ja havia donat com a resposta al recurs que havia presentat Pompes Fúnebres Andorranes en considerar que el repartiment actual (que ve derivat d’un acord del 2002) no era equitatiu. Cal recordar que a dia d’avui, Pompes Fúnebres Andor­ranes està de guàrdia durant l’última setmana de cada mes, mentre que les tres primeres setmanes les té assignades Pompes Fúnebres les Valls.

De fet, a diferència