Als cossos de bombers, policia o duana es dona la menor participació, de l’ordre de la meitat de la plantilla

Prop d’un 30% de funcionaris (579 treballadors d’un total de 1.939) no participen del fons públic de pensions. Del 70% que sí que aporten part del salari la immensa majoria ho fan amb un 3%, amb la qual cosa l’executiu hi correspon amb un 3% equivalent, i són molt minoritaris els que han optat per la fórmula de l’1% o el 2% del salari. Les dades facilitades pel Govern i corresponents al 2016 posen en relleu que –a excepció dels penitenciaris– a la resta dels cossos especials és on es dona una menor participació de la plantilla en el fons