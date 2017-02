Detingut un home per lesionar i amenaçar de mort els progenitors

La policia va detenir la matinada de divendres un home com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i contra la llibertat. Segons es va informar des del cos de seguretat mitjançant un comunicat, l’interessat, un resident de 38 anys, en mig d’una discussió familiar hauria causat lesions i amenaçat de mort als seus pares. Fonts de la policia van indicar que dar­rere la discussió hi hauria “problemes familiars de fons” i que les lesions no van ser greus. De fet, davant de la situació que es va produir van ser els mateixos pares qui van alertar els