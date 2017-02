Andorra es veu esquitxada per disputes territorials a València

El Partit Popular valencià ha acabat ficant Andorra dins de les disputes internes amb el tripartit d’esquerres que governa la comunitat des de les passades eleccions generals. La guer­ra aquest cop prové de l’adhesió de Torrent a la xarxa de municipis valencians Ramon Llull que està integrada dins de la fundació que porta el mateix nom. I aquí els populars han acabat esquitxant el Principat en base que no entenen què hi ha de fer un poble valencià en “una fundació amb seu a Andorra, que no respecta la llengua valenciana, la cultura i el territori de la Comunitat Valenciana”.

El