07/02/2017

El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha anunciat el compromís de cooperació transfronterera per invertir "de forma paritària" en el projecte de seguretat i embelliment d’un tram de la RN-20 en el trajecte que comunica Andorra i França, segons ha informat el Govern aquesta tarda en un comunicat de premsa. Es considera que la iniciativa "millorarà notablement" tant l'accessibilitat com la seguretat hivernal en aquest tram de carretera i que s'inclou en un important projecte global de millora, compromès pel govern francès, que es durà a terme en el tram entre Tarrascó i el túnel de Pimorens.



El ministre, que s'ha traslladat a Foix amb l'ambaixadora d'Andorra a França, Cristina Rodríguez, ha anunciat que durant les pròximes setmanes es signarà un conveni internacional en que es concretarà la participació d’Andorra en el finançament de les millores de seguretat de la RN-20 en el seu accés al país. Aquesta participació, sota la base d’un calendari concret d’actuacions, donarà prioritat a les mesures de protecció per allaus, especialment l'anomenat corredor d'allau H2, situat a l'Hospitalet, que és el que sovint obliga les autoritats franceses a tallar l'accés al Principat durant els mesos d'hivern. També es preveurà habilitar les àrees d'estacionament per equipar els vehicles amb cadenes i s'esmerçarien esforços en garantir que els vehicles que circulen pel tram final de la RN-20 estan convenientment equipats.



El pressupost per al projecte de millora s'estima al voltant dels 21 milions d'euros, en relació amb els quals la participació d'Andorra seria de 10,5 milions com a màxim, a executar en diversos exercicis pressupostaris a partir del 2018. L'obra s'inscriu en un gran projecte de millora de la RN-20 que les autoritats franceses executaran en els pròxims anys i que s’iniciarà el pròxim el 2018, amb una inversió total de gairebé 160 milions d'euros, que s'afegeixen a la recent inversió de 60 milions en el desviament d'Ax-les-Termes. L’acció preveu entre d’altres, una desviació a l’alçada del túnel de Tarrascó, millores en els trams de revolts i la incorporació de dobles carrils en diferents punts d’aquesta carretera.



Espot s'ha reunit avui a la seu de la prefectura de l’Arieja amb el prefecte de la regió Occitània, Pascal Mailhos, per la prefecta de l’Arieja, Marie Lajus, el president del Consell del Departament de l’Arieja, Henry Nayrou, el director interdepartamental de carreteres del Sud-oest, Hubert Ferry-Wylczeck, tots ells acompanyants dels seus serveis tècnics, així com l’ambaixadora de França a Andorra, Jocelyne Caballero.



El titular de Justícia i Interior ha assenyalat que l'executiu considera "prioritària" aquesta inversió i ha agraït la bona predisposició de les autoritats franceses a l'hora de treballar conjuntament en aquest projecte transfronterer i que es preveu que el conveni estigui a disposició de signatura pel cap de Govern i el primer ministre francès durant les pròximes setmanes.



Per la seva part, el cap de Govern, Antoni Martí, ha informat als grups parlamentaris del desenvolupament de les diferents reunions mantingudes i del calendari marcat amb les autoritats franceses.





