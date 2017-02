Aliança entre Andorra Turisme i Disney per promocionar el país

El país es donarà a conèixer a través de diferents suports de la companyia, com les pel·lícules d'estrena i el Disney Channel. Per al primer any s'han destinat 750.000 euros

L'espot promocional de la campanya L'anunci té per lema 'Andorra, destí de pel·lícula'. Andorra Turisme

Actualitzada 07/02/2017 a les 13:28

Andorra Turisme i The Walt Disney Company han signat una aliança estratègica de dos anys de durada per "reforçar el posicionament del Principat com a destí turístic familiar", segons han explicat avui des d'Andorra Turisme, que ha presentat el projecte als mitjans de comunicació.



Ambdues parts, tal com han assenyalat, "comparteixen valors com la qualitat, la innovació i l´orientació cap al client, així com el públic familiar com a principal target al que ens dirigim". El projecte preveu desenvolupar estratègies de màrqueting conjuntes prenent com a base en continguts Disney per promoure un programa d´activitats i experiències que ofereix Andorra com a destinació de vacances. "D´aquí neix la voluntat de convertir Andorra en un destí de pel·lícula per a tota la família", han informat.



Durant el primer any, es destinarà al projecte un pressupost de 750.000 euros i, alhora, es preveu impactar a 1,5 milions d´espectadors en cinemes i arribar a 900.000 persones a les Disney Store.



El pla de comunicació acordat permetrà a Andorra ser present en una varietat de formats promocionals i aprofitar els diferents suports i pel·lícules de la multinacional per presentar l´oferta turística del país.



En primer lloc, es durà a terme una campanya tant a Disney Channel com en mitjans digitals de Disney al llarg de tot l´any on Andorra es promocionarà a través de diferents espots publicitaris. Durant els mesos de febrer i març es promocionarà l´oferta d´hivern; de maig a juny, l´espectacle Stelar del Cirque du Soleil i de juny a juliol, les activitats que s´inclouen en las vacances d´estiu.



Una altra línia promocional serà la presència del país en una campanya genèrica vinculada als tràilers de les estrenes de les pel·lícules La Bella y La Béstia (17 de maig), Piratas del Caribe (26 de maig) i Cars 3 (14 de juliol) a Disney Channel i a revistes Disney. En paral·lel a les estrenes es realitzaran concursos en diferents sales de cinema de Barcelona, Madrid, València, Alacant i Granada on s´espera arribar a més d´un milió d´espectadors.



De la mateixa manera, Andorra estarà vinculada a qualsevol contingut de Frozen, la pel·lícula d´animació més taquillera de la història, en els diferents mitjans Disney tant a l´hivern com a l´estiu. De fet, un dels personatges més estimats d´aquest film, Olaf, serà el protagonista de juny a agost on es crearan diferents càpsules per donar consells i es realitzaran diferents concursos a Disney Channel i online dirigits als més petits de la família.



En paral·lel, també es posaran en marxa un altre tipus d´accions d´alt impacte al punt de venda com per exemple, tres campanyes de promoció d´Andorra a onze botigues Disney d´Espanya i a més, es tematitzarà el contingut 'Andorra un destí de pel·lícula' en una sala de cinema de Madrid durant sis mesos.



Juntament amb el pla de comunicació, Andorra promocionarà les diferents activitats i experiències Disney. En aquest sentit, el Principat oferirà invitacions exclusives per veure Frozen Sing Along en diferents cinemes de Barcelona i Madrid, on es projectarà un anunci d'Andorra abans de la pel·lícula.