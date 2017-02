Un final anunciat

El president de l’IEA i ministre d’Educació, Èric Jover, anunciava l’agost passat la decisió de tancar les seus de l’entitat a Barcelona i Tolosa per reforçar la creació d’un centre de recerca històrica. Les seus ja estan tancades i ja es busca responsable per al nou centre.

Quaranta anys d’història de les seus de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) a Barcelona i Tolosa descansen des de fa poques setmanes a la central de Sant Julià de Lòria, on s’han traslladat les biblioteques i l’arxiu documental que hi havia a Catalunya i França. Les dues seus, tal com van anunciar el president de l’IEA i ministre d’Educació, Èric Jover, i el director de l’ens, Jordi Guillamet, l’agost passat, tenien els dies comptats i van tancar les seves portes a final del mes de desembre de l’any passat. “A Barcelona vam a anar amb una furgoneta a carregar tot el