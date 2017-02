El secretari general de l’USdA critica que “estem creant una societat d’assistits” que provoca que hi hagi persones que no volen treballar

El secretari general de l’USdA està convençut que el nombre d’aturats al Principat no correspon amb la xifra d’inscrits al Servei d’Ocupació, i també que entre els que hi ha allà molts no tornaran a treballar mai. Gabriel Ubach assegura que moltes vegades adreça persones sense feina a un empresari que li ha dit que busca treballadors i les condicions salarials i laborals no són dolentes, “i un mes després torno a veure l’empresari i em diu que no ha vingut ningú”. Situació de la qual en dedueix que no volen treballar i que atribueix al fet que “estem creant