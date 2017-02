Ld'A reclama el text estabilitzat del marc institucional

Actualitzada 06/02/2017 a les 06:50

El grup parlamentari liberal va informar que ha tornat a reclamar el document estabilitzat del marc institucional de l’Acord d’associació amb la UE. La petició, feta per Carles Naudi, respon al fet que la demanda d’informació que van fer a l’octubre no ha tingut resposta per part del ministeri d’Afers Exteriors. En una altra demanda d’informació Naudi també vol que se’ls faci arribar còpia d’un text enviat pel Servei Europeu d’Acció Exterior, presentat en la comissió de Política Exterior del 24 de gener.