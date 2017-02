El Govern lliurarà al març una proposta dels productes agrícoles que podrien entrar a la unió duanera

Cinquena reunió del Pacte d'Estat amb els agents econòmics i socials per fer balanç del darrer mes de treball i dels nous passos que s'han donat

Actualitzada 06/02/2017 a les 14:20

El Govern s'ha compromès a lliurar durant el mes de març una solució específica per al capítol 24 del Sistema Harmonitzat Duaner, relatiu al tabac, i una proposta dels productes compresos entre els capítols de l'1 al 23 que podrien entrar a la unió duanera, i amb quines condicions.



Avui ha tingut lloc la cinquena reunió del Pacte d'Estat amb els agents econòmics i socials per fer balanç del darrer mes de treball i dels nous passos que s'han donat, ja que es van fer cinc grups de treball per sectors i el Govern ja s'ha reunit amb tots ells. El ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, ha assegurat que el clima és més positiu que el viscut en altres moments, i per tant “estem en bona dinàmica de treball”.



La reunió també ha servit per a traslladar la intenció del Govern de lliurar durant el mes de març una solució específica per al capítol 24 del Sistema Harmonitzat Duaner, relatiu al tabac, i una proposta dels productes compresos entre els capítols de l'1 al 23 que podrien entrar a la unió duanera, i amb quines condicions. Saboya ha explicat que es van fer cinc grups de treball dividits per sectors i ja s'han reunit amb tots, i ha aprofitat per a recordar que hi ha reivindicacions històriques per part d'alguns d'ells que estaven exclosos de l'Acord Duaner, i demanen poder entrar a la unió duanera. En aquest sentit, no ha volgut avançar cap detall perquè actualment s'està treballant amb els diferents sectors.



El ministre ha assegurat que el clima és més positiu que el viscut en altres moments, i per tant “estem en una bona dinàmica de treball”. Tanmateix, ha recordat que no estarà al capdavant del ministeri durant tot el que queda de legislatura, i per tant, no sap si aquesta ha estat la darrera reunió amb els agents. Tot i això, ha dit que fins que el cap de Govern trobi un substitut, “he d'assegurar la bona continuïtat dels treballs”.