Gili pregunta per la situació dels treballadors contractats via ETT al sector públic

Actualitzada 06/02/2017 a les 06:51

Redacció Andorra la Vella

La consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS) Rosa Gili ha tramitat diverses preguntes que el Govern haurà de respondre per escrit i mitjançant les quals vol conèixer quantes persones estan contractades a l’administració i a altres entitats públiques, com ara Andorra Telecom, FEDA, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) o el Servei d’Atenció Sanitària (SAAS) via empreses de treball temporal. Tal com es va assenyalar mitjançant un comunicat, el partit continua, d’aquesta forma, recopilant informació sobre la situació dels empleats eventuals al sector públic, tot remarcant la preocupació per la “precarietat” en què es troben molts d’ells.

Gili demana quantes persones hi ha en aquesta situació i que es desglossi la informació segons ministeri i departament. També es vol que es notifiqui el nombre de contractes, la durada de cadascun d’ells, i si s’han prorrogat. També vol saber “per quins motius es decideix contractar personal via ETT”.