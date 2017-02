L'objectiu, segons el cap de Govern, és que l'obra pugui ser una realitat abans del final del mandat

França es compromet a millorar l'entrada del Pas de la Casa El cap de Govern, Toni Martí, durant la visita al prefecte dels Pirineus Orientals, Philippe Vignes. ANA / M. T.

El cap de Govern, Toni Martí, s'ha reunit avui a Perpinyà amb el prefecte dels Pirineus Orientals, Philippe Vignes, amb qui ha tractat la necessitat de millorar l'entrada del Pas de la Casa, entre la rotonda del túnel d'Envalira fins al nucli urbà, un tram de 250 metres que és territori francès. Martí ha assegurat que França veu amb bons ulls tirar endavant la reforma, que inclou la renovació de l'asfalt, l'embelliment dels terrenys adjacents per evitar que els vehicles aparquin desorganitzadament, així com la millora de la il·luminació "per disposar d'una entrada digna al Pas de la Casa".



L'objectiu, segons el cap de Govern, és que l'obra pugui ser una realitat abans del final del mandat, i que complementi la gran reforma que s'està impulsant per millorar la RN20. En aquest projecte, Martí ha assegurat que s'estan negociant les condicions del possible cofinançament, i espera que aquest mateix dimarts se'n puguin concretar els detalls durant la reunió que mantindrà el ministre Xavier Espot a Foix.



La reunió, on Martí ha estat acompanyat pel ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, i de l'ambaixadora Cristina Rodríguez, també ha comptat amb la presència del president de la Universitat de Perpinyà, el president de la Cambra de Comerç dels Pirineus Orientals, el director de l'aeroport de Perpinyà i de representants del sector de les energies renovables, així com comandaments de duanes, policia i de gestió de carreteres. Per aquest motiu, s'han tractat qüestions tant diverses com la possibilitat que estudiants andorrans puguin disposar de places reservades per al nou màster que imparteix la Universitat de Perpinyà sobre energies renovables i eficiència energètica.



També s'ha parlat de la voluntat que l'aeroport de Perpinyà inclogui Andorra com una de les destinacions properes a visitar en les seves campanyes de màrqueting, tal com ja fa l'aeroport de Tolosa o el d'Alguaire. Finalment, s'ha acordat amb la Cambra de Comerç organitzar una visita d'empresaris francesos a Andorra per tal d'aprofitar les oportunitats d'inversió estrangera.



El cap de l'executiu s'ha mostrat satisfet de la trobada i ha destacat que en l'últim mes i mig s'han intensificat els contactes amb França amb l'objectiu de millorar les vies de comunicació. Així, "contràriament al que alguns diuen", ha assegurat que el Govern porta a terme una política "d'equilibri" entre les relacions amb els dos països veïns. Finalment, ha avançat que demà el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, es desplaçarà a Foix on molt possiblement es tancarà l'acord per aconseguir "una millora molt substancial" de la carretera RN20, per la qual s'està negociant les condicions de cofinançament entre França i Andorra.