El vent causa petits desperfectes i obliga a tancar algunes pistes

Els bombers han hagut d'actuar per retirar vidreres trencades i arbres caiguts

Actualitzada 06/02/2017 a les 17:44

Les fortes ràfegues de vent que han bufat durant les darreres hores han causat petits desperfectes en alguns edificis del país i també han tirat a terra alguns arbres, segons han informat aquesta tarda els bombers.



El cos d'ordre ha hagut d'actuar en un edifici del carrer Vial Josep Viladomat, a Escaldes, on s'havien desprès uns vidres; a la zona escolar de la Margineda i a la carretera d'Anyós, per la caiguda d'arbres; i al carrer del Cedre perquè la part d'una teulada estava a punt de caure.



D'altra banda, les estacions d'esquí s'han vist obligades a limitar avui els accessos a algunes pistes. A Grandvalira han hagut de tancar el sector d'Encamp i a la resta de pistes algunes connexions han quedat tancades, mentre que Vallnord no ha pogut obrir ni Arinsal ni Arcalís (en aquest cas, l'accés a la carretera estava tancat) i a Pal s'ha anat obrint durant el dia de manera progressiva.