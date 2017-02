El PS diu que ja havia demanat la taula sobre les competències

El cònsol d’Encamp considera que la proposta va en la línia dels cònsols

Els consellers comunals del PS donen suport a la proposta que van fer els seus companys de Liberals d’Andorra de crear una taula nacional per negociar les competències i les transferències. No obstant això, recorden que és una proposta que ja havien fet fa temps. “Ho compartim perquè fa una colla d’anys que ho hem anat defensant”, va afirmar el conseller del PS a la minoria del comú d’Encamp. De la seva banda, la consellera socialdemòcrata del comú d’Escaldes-Engordany, Cèlia Vendrell, afegia que “hem demanat moltes vegades reunir-nos per parlar de competències perquè sempre hem defensat que abans de tancar