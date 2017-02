Detingut per lesionar i amenaçar de mort els pares

L'home, resident de 38 anys, és el presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i contra la llibertat

Actualitzada 06/02/2017 a les 12:51

La policia va detenir dijous a la nit a Sant Julià de Lòria un home resident de 38 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i contra la llibertat. Va ser després d'una discussió familiar amb els seus pares on l'home va arribar a lesionar-los i a amenaça-los de mort, segons ha informat el cos de policia en un comunicat.



A més d'aquesta, durant la setmana passada, del 30 de gener al 5 de febrer, la policia va detenir onze persones més. Una d'aquestes va ser a una dona resident de 41 anys, com a presumpte autora des delictes contra la funció pública, contra la lliberta i contra l'honor. La dona va tenir un incident amb una altra dona a l'interior d'un local d'oci d'Escaldes-Engordany. Després, a l'exterior i en presència dels agents interventors va amenaçar de mort a l'altra persona, al voler-la controlat és resisteix, i injúria greument a un dels funcionaris en l'exercici de llurs funcions.





Tres van ser per delictes contra la salut pública per possessió d'èxtasi. Un home no resident i dos residents temporals duien a sobre 0,3 grams, 3,5 grams i 0,7 grams, respectivament.



La policia ha fet cinc detencions més per delictes contra la seguretat del trànsit, per conducció sota els efectes de l'alcohol. Una d'aquestes, a un resident de 26 anys, controlat per cometre una infracció del codi de circulació i acusat també d'un delicte contra l'administració de justícia per crebantament d'una pena de suspensió del permís de conduir.