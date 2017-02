Andorra, pionera amb l'expedició del passaport biomètric de tercera generació

Avui ha començat l'expedició del nou document d'identitat i el Principat és el primer país que disposa d'aquesta tecnologia

Actualitzada 06/02/2017 a les 13:43

Andorra ha esdevingut aquest dilluns pionera amb l'inici de l'expedició del passaport biomètric de tercera generació. D'aquesta manera, tal com ha explicat la directora comercial de la zona Europa de l'empresa Overture Technologies, Veronique Menard, el Principat és "l'únic" que ja disposa d'aquesta tecnologia, ja que d'altres països estan encara en curs de la seva implementació. Es tracta, segons Menard, del sistema "més segur del món", amb mesures que fan molt més complicada la seva falsificació.



Així, tal com ha posat en relleu la secretària d'Estat d'Estat de Justícia i Interior, Ester Molné, aquesta documentació inclou "més mesures de seguretat", tant al xip com pel fet que s'imprimeix en làser a color sobre base de policarbonat que fa "que es conservi millor i que sigui més difícil de falsificar". Les persones que tinguin l'antic el podran conservar fins a la data de la seva caducitat ja que "no han de tenir cap problema" i aquest nou passaport s'expedirà ja a les persones a les quals els caduqui. En aquesta nova documentació, hi haurà dos números, tal com ha afegit Molné, un que serà el del passaport pròpiament dit, que començarà amb "una O majúscula i set xifres" i el número d'identificació personal que serà el "del passaport de tota la vida". Cada vegada que es renovi o es faci un duplicat el número de passaport canviarà, però no el d'identificació personal. La secretària d'Estat de Justícia i Interior ha destacat que aquestes noves mesures de seguretat estan en vigor a la Unió Europea i tot i que Andorra no estava "obligada" a implementar-ho ho ha fet perquè es considera positiu "unificar mesures amb els països de l'entorn".



El sistema per a la renovació del passaport és senzill, tal com ha explicat el secretari d'Estat d'Administració Pública, Antoni Rodríguez. D'aquesta manera, a partir d'ara no caldrà que el ciutadà vagi a fer la renovació amb la fotografia, ja que aquesta es podrà fer a les cabines que s'han habilitat amb aquest objectiu. Una novetat que es posa en marxa de manera paral·lela a aquesta nova documentació és la cita prèvia per a la renovació del carnet de conduir i del passaport, que permetrà "poder disposar de la documentació en només 30 minuts". Aquells que no optin per demanar aquesta cita prèvia tindran el seu document l'endemà, de la mateixa manera que aquells que facin els tràmits als comuns. El nou sistema s'ha posat en marxa aquest dilluns al matí i fins al migdia ja s'havia fet la renovació d'una quinzena documents. L'expedició és possible després que estés prevista fa dos setmanes, un cop solventats els problemes tècnics.