Govern analitza el risc de fer ràfting al Valira

Francesc Camp explica que els experts estan estudiant les zones sensibles a ser inundables

El ministre de Turisme i Comerç va declarar que encara s’està estudiant la viabilitat del projecte d’adequació del riu Valira per poder-hi desenvolupar activitats de ràf­­ting. “Els enginyers experts en el tema ja han fet els estudis i han determinat que a nivell de navegabilitat és possible fer ràfting i caiac a diferents trams del riu. Tanmateix, ara s’estan analitzant les zones d’inundabilitat”, va informar Francesc Camp, i va continuar: “Si es tirés endavant amb el projecte s’haurien de moure ter­res i roques del fons del riu i estem mesurant que aquest procediment no faci incrementar el risc d’inundabilitat.”

En aquest