Experts recomanen posar a prova la seguretat de les empreses per avaluar riscos

Actualitzada 05/02/2017 a les 06:35

Agències Andorra la Vella

El Centre de Congressos d’Andor­ra la Vella va acollir ahir la segona jornada de la conferència Conand sobre ciberseguretat. Un dels punts que van remarcar més els assistents va ser la seguretat i els sistemes per estar atents i mantenir actualitzades les alertes per possibles atacs. De fet, l’especialista Nicolás Castellano, membre de l’organització de la conferència, va ser un dels ponents que va insistir sobre les necessitats que les empreses tinguin ben avaluats els danys en cas d’un atac informàtic.

Castellano va apuntar la necessitat d’estar “atents a intentar transmetre avenços, però també s’ha de dir que els ciberdelinqüents van un pas per endavant”. Així, va detallar que el delicte més habitual que es pot trobar un banc o una entitat financera són els intents de frau mitjançant amenaces ramsonware, que és com es coneixen els intents dels hackers per introduir, a partir d’un correu electrònic i l’ordinador d’un treballador, software maliciós. Malgrat que les empreses en són conscients, va deixar clar que no existeix la inexpugnabilitat. De fet, va deixar clar que la vulnerabilitat no depèn dels països i les seves infraestructures, sinó de les empreses perquè generalment els hackers “busquen una empresa que tingui rendibilitat i pugui accedir a pagar un xantatge, perquè al final l’objectiu és captar uns diners”.

Però a les companyies la majoria dels atacs venen de diferents perfils que disposen d’informació sensible atesa la seva posició, va explicar un altre especialista, Andrés Tarascó. Coneixen l’operativa i estan disposats a posar-la en coneixement de la competència. La raó? El 78% de treballadors està descontent amb la seva empresa i d’aquests n’hi ha un tant per cent considerable que poden estar enfurismats, va explicar. “Segur que no és el cas d’Andorra”, va ironitzar en la seva intervenció.