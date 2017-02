El Govern i associacions acorden un document del llibre blanc de la igualtat

Actualitzada 04/02/2017 a les 06:34

Redacció Andorra la Vella

Membres de l’oficina tècnica del Govern i una vintena de persones de diverses associacions van consensuar ahir un document definitiu sobre el llibre blanc de la igualtat, que s’haurà de presentar davant la comissió d’Afers Socials del Consell General, va anunciar el Govern en un comunicat. Per part del Govern hi van acudir l’assessora externa, Mònica Geronès, la cap d’àrea de Polítiques d’Igualtat del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, Mireia Porras, i la jurista de la mateixa àrea, Cristina Fernández.

Aquesta era la tercera reunió de la taula transversal i va servir per recollir els resultats de les dues anteriors, així com afegir noves propostes.

La taula transversal es va constituir l’11 de novembre. Prèviament, el 21 d’octubre, s’havia convocat les associacions dels col·lectius considerats vulnerables per explicar-los com podien participar en el procés d’elaboració del llibre blanc de la igualtat.