L’únic vet que imposa el Tribunal d'Estrasburg és que un jutge no pot resoldre casos del seu propi Estat

La recusació presentada per un grup de militars, policies i guàrdies civils contra el jutge andorrà del Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg Pere Pastor no està fonamentada, segons fonts consultades pel Diari. L’únic requisit que imposa el Tribunal d’Estrasburg és que un jutge no pot resoldre qüestions del seu país. Pastor va arxivar una demanda que les forces de seguretat espanyoles havien presentat en aquest òrgan perquè s’elimini el límit imposat a les seves pensions des de fa 33 anys. Fernando Osuna, l’advocat dels militars, va presentar una recusació contra Pastor en què posava en dubte la seva independència d’Espanya.

