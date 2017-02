L'acord d'associació i l'aeroport centren la reunió de Saboya amb Alfonso Dastis

Actualitzada 03/02/2017 a les 06:47

Redacció Andorra la Vella

El ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, es va reunir ahir amb el seu homòleg espanyol, Alfonso Dastis, en un dinar de treball a la seu del ministeri d’Afers Exteriors a Madrid. Segons es va informar des de l’executiu mitjançant un comunicat, van aprofitar per repassar temes d’interès compartit, tant des del punt de vista bilateral com respecte a l’agenda internacional, destacant l’excel·lent moment pel qual passen les relacions entre els dos països. Els temes centrals de les converses van ser l’evolució de les negociacions per a un acord d’associació amb la Unió Europea, l’avançament dels treballs d’adequació de l’aeroport de la Seu i la preparació d’una propera trobada entre el cap de Govern, Toni Martí, i el president espanyol, Mariano Rajoy.

D’altra banda, també es va posar en valor l’aprofundiment en les relacions amb l’espai iberoamericà, tot destacant l’organització a Andorra de la reunió sectorial de ministres d’Educació iberoamericans que es va fer el setembre passat.