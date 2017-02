Jaume Tor renova com a president de la Batllia en un "període transitori"

Acabar d’instaurar l’expedient electrònic, el sistema informàtic o el traspàs a la nova seu de la Justícia, els principals reptes del seu mandat

Jaume Tor durant l'acte de jurament per renovar el càrrec de president de la Batllia. Fernando Galindo

Jaume Tor va ser reelegit ahir president de la Batllia en un acte solemne a Casa de la Vall. Tor va ocupar el càrrec un any i mig i ara renova sis més. “Estem en aquest període transitori”, va manifestar ahir el ministre d’Interior, Xavier Espot, que va indicar que “s’estan paint les moltíssimes reformes que es van fer durant l’última legislatura quant al funcionament de l’administració de justícia”.



Els principals reptes del mandat, va dir Tor, seran “continuar amb la dinàmica establerta”, com ara acabar d’instaurar l’expedient electrònic, el sistema informàtic o el traspàs a la nova seu de la Justícia.



El president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, va exposar que Tor també haurà de lidiar amb el nou Codi de procediment civil, que fins ara era escrit i passarà a ser oral. Actualment, la persona fa la demanda per escrit i rep la resposta per aquesta via. El nou model oral, segons Casadevall, “serà més ràpid” perquè tot el que s’ha de dir es fa en un judici i el batlle o el jutge decideix. Casadevall va anunciar que segurament aquest codi s’aprovarà enguany i, per tant, “haurem de donar un marge de temps perquè tota la Batllia haurà d’aprendre com es treballarà”.



Casadevall va afirmar que el primer any i mig va servir a Tor “de prova i de formació i ara és quan s’hi posarà a fons”. També ha coincidit en un moment que s’està introduint l’expedient electrònic. “Els càrrecs quan fa vuit o nou anys que hi ets t’hi acostumes i està bé quan arriba algú nou i fresc i, a més, coincidint amb els canvis.”

Tor va argumentar que “a raó de la crisi hi ha hagut menys personal que s’ha hagut de distribuir i treballar amb altres tòniques de treball”.