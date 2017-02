30 minuts vitals

Els mossos d’esquadra i els bombers d’Andorra van treballar i compartir experiències durant tres dies al Principat sobre com respondre a situacions d’emergència durant l’hivern.

Trenta minuts vitals. Això és el temps de reacció que tenen els serveis d’emergències per atendre les víctimes d’allaus, va dir ahir al Diari Jordi Marín, sotsinspector de la unitat canina dels mossos d’esquadra. “Més enllà d’aquest temps poden patir problemes, per exemple res­piratoris”, va apuntar.

Marín, amb cinc agents més i dos gossos, va estar des del 31 de gener fins ahir a Andorra, on va compartir experiències amb els bombers del Principat. En aquest sentit, els dos cossos van acudir a la zona de fora pista de Grau Roig i el Pas de la Casa per simular com s’havia