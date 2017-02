Són contraris que l’aportació s’extregui del salari mitjà perquè no s’ajusta a la realitat

Tant l’Associació de la Petita i Mitjana Empresa (PIME) com la Confederació Empresarial Andor­rana (CEA) es van mostrar contràries que els autònoms hagin de cotitzar 449,1 euros a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Els presidents d’ambdues organitzacions van argumentar que no s’ajusta a la realitat extreure la quota a través del salari global mensual mitjà, que enguany és de 2.041,35 euros.

“La cotització dels autònoms és una animalada molt gran”, va considerar Marc Aleix, president de la PIME. En aquest sentit, va assegurar que els treballadors per compte propi ingressen una mitjana de 1.600 euros mensuals, per la qual

