El cap del cos també podrà prohibir la tinença de pistoles en cas de trastorns físics o sensorials

El director de la policia podrà prohibir de manera preventiva i temporal la tinença, el port o l’ús d’una arma en cas que un agent presenti un trastorn mental, físic o sensorial, segons el projecte de llei per a aquest cos que ahir va publicar el Butlletí del Consell General. El cap podrà prendre aquesta mesura si considera que el trastorn “pot afectar negativament o que el pot fer no apte per l’activitat que ha de desenvolupar, o que pugui posar en perill la seva integritat física o la d’altri”, destaca la normativa. A més, comunicarà la decisió al ministre

#5 andorrana

(02/02/17 18:54)



#4 marta

(02/02/17 18:44)



#3 Coherencia

(02/02/17 10:43)



#2 Joan

(02/02/17 10:31)



#1 Coherent

(02/02/17 09:45)