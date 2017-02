L'heliport d'Encamp acollirà vols de com a màxim 15 passatgers

Aquest any haurien d'estar acabats els treballs de viabilitat de la zona perquè l'heliport pugui començar a operar a final del 2018

Actualitzada 02/02/2017 a les 13:49

El ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha comparegut avui a la comissió legislativa de Política Territorial i Urbanisme per informar sobre la futura infraestructura de l'heliport que s'ha de construir a la zona de Tresoles a Encamp. Tot i que encara queden molts aspectes per definir, entre els quals els costos, la petjada acústica o la gestió, el ministre ha remarcat que el següent pas serà signar al llarg d'aquest mes de febrer, el conveni amb el Comú d'Encamp. Un altre aspecte que sembla clar és que els helicòpters que operaran en aquesta infraestructura serà de com a màxim 15 places.



Torres ha informat que després de la signatura del conveni amb Encamp, es tirarà endavant el pla especial ja que sembla que els propietaris de la zona renunciaran a fer el pla parcial i posteriorment, quan ja estigui aprovat el pressupost, s'escollirà un equip tècnic multidisciplinar que haurà d'avaluar diferents aspectes com ara la petjada acústica, els riscos naturals i qüestions urbanístiques, entre altres. D'aquesta manera, a finals d'aquest any haurien d'estar acabats els treballs de viabilitat de la zona perquè l'heliport pugui començar ja a operar a finals del 2018. Torres ha destacat que malgrat que encara manqui l'avaluació de la petjada acústica, l'afectació per soroll "entenen que no haurà de ser important", ja que sobretot en l'enlairament i aterrament no hi ha zones habitades, es tracta d'una zona industrial, i ha descartat que punts com Sa Calma es vegin afectats pel soroll. Quant a la gestió de la infraestructura, ha destacat que és un aspecte que encara no s'ha tancat i, per tant, totes les opcions resten obertes. El que sí que és clar que si es fa una concessió hi haurà un cànon que haurà de permetre que el Govern pugui recuperar la inversió feta. També ha manifestat que aquests costos encara no es coneixen ja que depenen de quin tipus d'infraestructura es plantegi i ha remarcat que l'Executiu vol ser present en totes les fases del procés per evitar polèmiques com les que s'han donat anteriorment. En aquest sentit, ha exposat que l'heliport es farà en aquest indret ja que sembla complicat que hi pugui haver una altra ubicació.



Valoracions

Durant la compareixença els consellers generals s'han mostrat especialment interessats en qüestions com la seguretat, el soroll o la contaminació. La presidenta de la comissió legislativa de Política Territorial i Urbanisme, la consellera del PS Rosa Gili, ha exposat que sembla que per les explicacions del ministre i dels tècnics la trajectòria dels helicòpters no han de "molestar massa". Gili també ha valorat de manera positiva que el ministre hagi donat explicacions i ha remarcat que per Andorra "és un plus" poder tenir aquest heliport, tot i que ha conclòs que ara caldrà anar tenint més dades "i seguint" l'evolució d'aquest projecte.



De la seva banda, el conseller de Liberals d'Andorra Josep Majoral ha dit que la compareixença ha estat "positiva", però hi ha afegit que el que se'ls ha presentat és "un primer esborrany" i que falten molts aspectes per concretar.



A l'últim, el conseller de Socialdemocràcia i Progrés Víctor Naudi ha destacat els "dubtes" que encara queden per resoldre especialment pel que fa "al règim d'explotació" d'aquesta infraestructura i com, per exemple, es resoldran "les qüestions de les duanes" i més tenint en compte allò que es pugui derivar de les negociacions amb Europa.

