El ministre de Finances defensa la seva innocència i es mostra convençut que la querella a Corts s’acabarà arxivant

El ministre de Finances i portaveu del Govern, Jordi Cinca, va assegurar ahir que dimitirà si el Tribunal de Corts, que ha admès a tràmit la querella presentada contra ell pel cas Orfund, l’acaba processant. En cap cas, va indicar, renunciarà al seu càrrec a l’executiu únicament per l’admissió de la querella, com van demanar dimarts en bloc tots els partits de l’oposició. “Em semblaria d’una feblesa absoluta per a un Estat de dret que cap càrrec públic hagués de dimitir de les seves responsabilitats perquè una persona ha pres la determinació de presentar una demanda contra aquest càr­rec públic”,

