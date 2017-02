En marxa una nova fase del pla d'acció per conservar les zones humides

Des del Govern es remarca l'alta importància patrimonoal de les molleres en tractar-se d'hàbitats amb molta biodiversitat

El ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha engegat el Pla d’acció de les zones humides d’Andorra per al 2017-2024, que s’emmarca en l’Estratègia Nacional de la Biodiversitat d’Andorra i respon als compromisos del Conveni de Ramsar, que estableix que cada país ha de mantenir i conservar les seves zones humides.



Amb motiu del Dia Mundial de les zones humides, que se celebra avui, el director general de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell, i la cap d’Àrea de Paisatge, Biodiversitat i Avaluació Ambiental, Anna Moles, han presentat el pla d’acció que es va aprovar aquest al darrer consell de ministres.



Així, tal com ha recordat Rossell, les molleres tenen una importància patrimonial extraordinària per ser hàbitats amb molta biodiversitat. Tenen un paper molt significatiu en el funcionament hidrològic perquè poden acumular un volum important d’aigua i esmorteeixen la velocitat del seu flux, de manera que fins i tot poden evitar inundacions.



Andorra compta amb 1.763 zones humides inventariades, que representen l’1,3% del territori del Principat. A més, la majoria es troben en alta muntanya, per sobre dels 2000 metres,i per això estan especialment ben conservades. De fet, és el tercer país europeu que té més superfície declarada com a espai d’alt interès mundial per a les zones humides.



De la seva banda, Moles ha indicat que els quatre eixos estratègics del pla d’acció consisteixen en reforçar els coneixements per a una gestió més efectiva, aplicar una política activa de conservació i recuperació de les zones humides i dels processos ecològics associats, coordinar les accions i cooperar amb els agents implicats en la gestió i la recerca sobre les zones humides, tant en l’àmbit nacional com internacional, i finalment comunicar i ampliar la formació sobre la importància de les molleres.