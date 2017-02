La mesura s’hauria de combinar amb la revisió del càlcul de la pensió

“Les nostres pensions són generoses en funció del que cotitzem, molt probablement haurem de cotitzar més, no és cap notícia nova.” El president de la comissió gestora del fons de jubilació i expresident de la CASS, Josep Delgado, va apuntar ahir la que al seu parer ha de ser la fórmula per garantir la viabilitat futura del sistema de pensions: increments progressius de l’aportació dels afiliats a la branca combinats amb una revisió del càlcul de la prestació. Quant als augments de cotització, després dels dos punts extra que s’han guanyat durant el mandat de DA i que no es

#5 Josep

(02/02/17 20:51)



#4 Marklin2

(02/02/17 15:17)



#3 carmen sanchez

(02/02/17 14:23)



#2 necessari

(02/02/17 08:45)



#1 Porca putana

(02/02/17 07:42)