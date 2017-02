Iván Ramírez abandona l'hospital Clínic de Saragossa

L’atleta ha estat traslladat al centre de neurorehabilitació Guttman

L’atleta andorrà Iván Ramírez va abandonar dilluns passat l’hospital Clínic de Saragossa, on va ingressar fa gairebé quatre mesos després de rebre una brutal pallissa a Ejea de los Caballeros, a Aragó. Després de sortir de l’hospital el jove va ser traslladat al centre de neurorehabilitació Guttman de Barcelona, on rebrà un tractament per poder-se recuperar totalment de les greus lesions.

L’ultrafondista andorrà va ser evacuat fins al centre mèdic de la capital aragonesa després de rebre una brutal pallissa el passat dia set d’octubre a la població d’Ejea de los Caballeros, al voltant de la mitjanit. En un primer moment,