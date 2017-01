Una avaria deixa sense llum 3.200 abonats de Sant Julià

Es tracta de la incidència més important que s’ha patit els últims vuit anys

Un total de tres incidències van afectar ahir la línia elèctrica que dona servei al poble de Sant Julià afectant 3.200 abonats, segons es va confirmar des de la Mútua Elèctrica. L’avaria va començar quan faltaven deu minuts per a la una del migdia, tal com van indicar des de la companyia elèctrica parroquial, al cap de mitja hora la meitat dels afectats ja tornaven a tenir subministrament. Un quart d’hora més tard els perjudicats eren només 200 abonats de 10 edificis de la carretera de Fontaneda, uns ciutadans que no van recuperar la llum fins a dos quarts de