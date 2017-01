L'activitat tindrà lloc dissabte 4 de febrer d'11 a 13.30 hores a la sala d'actes del Comú d'Escaldes-Engordany

Un taller aconsellarà sobre l'alimentació durant el tractament de càncer El president d'Assandca, Josep Saravia, el cap de recursos humans de Vall Banc, Marc Cornella i Elena Roura, directora de l'àrea de Salut i hàbits alimentaris de la fundació Alícia F.A.

Actualitzada 25/01/2017 a les 16:43

Amb la col·laboració amb l'Institut Català d'Oncologia, la Fundació Alícia, que és un centre de recerca en cuina, va elaborar una guia de menjar durant el tractament del càncer. Seguint el fil conductor d'aquest manual, la directora de l'àrea de Salut i Hàbits Alimentaris de la Fundació, Elena Roura, impartirà, juntament amb un dels xefs que va tenir el Bulli durant 17 anys, Marc Puig-Pey, un taller teòric i pràctic amb consells sobre l'alimentació durant el tractament del càncer. La jornada es desenvoluparà el 4 de febrer, quan se celebra el Dia Mundial contra el Càncer, a Escaldes-Engordany.



"La radioteràpia, la cirurgia... són tractaments agressius que canvien el sistema digestiu de les persones que els reben: pèrdua de gana, restrenyiment, llagues a la boca i tot un seguit d'efectes secundaris que l'alimentació, per si sola, no cura, però sí que ben planificada pot ajudar a alleujar aquests efectes i tenir un nivell nutritiu òptim perquè els tractaments puguin ser efectius", ha explicat la nutricionista i dietista Elena Roura. L'objectiu del taller és posar a disposició dels malalts oncològics i de la ciutadania, una base nutricional i alimentària per preparar el cos i el sistema digestiu per als tractaments.



"És una jornada que no s'ha fet mai al país i que no està pensada al 100% per a malalts de càncer, o sigui que es pot inscriure qualsevol persona", ha recordat el president d'Assandca, Josep Saravia. El patrocinador de l'entitat, Vall Banc, de boca del seu cap de Recursos Humans, Marc Cornella, ha fet una crida "a la participació i la implicació de la gent d'Andorra, que vinguin, que escoltin i que participin".



L'activitat de dissabte 4 de febrer d'11 a 13.30 hores a la sala d'actes del Comú d'Escaldes-Engordany, tindrà una part demostrativa i una de pràctica, aquesta segona serà limitada a 60 places, en la qual s'elaborarà algun dels plats que s'hauran explicat anteriorment. Es pot reservar plaça a través del contacte amb Assandca o directament amb el correu info@assandca.com.