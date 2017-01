S'amplia l'abast dels ajuts a l'habitatge de lloguer

Les dones en situació vulnerable o maltractades s'han inclós com a col·lectius prioritaris per a les ajudes

Actualitzada 25/01/2017 a les 20:03

El Govern ha aprovat una modificació del reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris amb la voluntat d'incloure els ajuts a l'habitatge de lloguer i fer-ne alhora, algunes modificacions. Així, tal com ha manifestat el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, s'ha decidit "revisar la regulació i millorar les condicions d'accés a aquests ajuts". Entre les més destacables hi ha el fet que s'incloguin com a col·lectius prioritaris per accedir a aquestes ajudes les dones en situació desavantatjosa que conviuen en una llar desestructurada i les que siguin víctimes de violència domèstica, tal com s'havia acordat arran del debat sobre polítiques socials al Consell General.



El llindar per poder accedir a aquestes ajudes es manté, tal com ha manifestat Espot, i una altra novetat, és que es permetrà que els beneficiaris d’ajuts econòmics ocasionals puguin accedir als ajuts per a l’habitatge de lloguer, fet que fins ara era excloent per a sol·licitar-los. Així mateix, aquelles persones que tinguin béns immobles de propietat amb un valor inferior a 10 vegades el llindar econòmic de cohesió social personal anual, també podran accedir a aquests ajuts, és a dir, un habitatge per un valor inferior a 190.000 euros, tal com ha concretat el ministre, que ha dit que fins ara hi havia persones que tenien petites propietats de valor "insignificant" i que arran d'això no podien beneficiar-se d'aquestes ajudes.



Finalment hi ha una qüestió tècnica: s’ha ampliat a totes les prestacions econòmiques el criteri que permet reduir el període anyal quan l’aplicació de la pauta general que determina els ingressos comporti perjudicis per a la persona sol·licitant.



Espot ha manifestat que esperen que arran d'aquestes modificacions hi hagi més persones que demanin aquestes ajudes i ha recordat que en la convocatòria anterior hi va haver 931 beneficiaris. Tot i així, ha recordat que cal tenir en compte que la situació de crisi més important, en què aquestes peticions eren més elevades, ja s'ha passat. La partida prevista, ha manifestat, és d'1,3 milions d'euros.



Quant a les crítiques aparegudes de la Federació d'Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD) sobre el fet que no s'hagi tingut en compte les associacions per als canvis de barems en les pensions de solidaritat i que es facin a través del pressupost, Espot ha manifestat que "no tindria sentit" tramitar un canvi de la llei només per aquesta modificació i ha afegit que de les 155 persones amb discapacitat que perceben una pensió de solidaritat no n'hi ha cap que es vegi afectada per aquests canvis, motiu pel qual no es va consultar la federació. De totes maneres, ha afegit que van mantenir una reunió la setmana passada i que ja els va fer arribar les "excuses", perquè des d'un punt de vista "formal" potser els hauria d'haver consultat, i ha reiterat el diàleg que s'està mantenint i que es consulta les associacions per totes les qüestions que els puguin afectar.