Les xarxes de calor i la mobilitat elèctrica, al conveni energètic amb França

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i el director general de FEDA han assistit avui a París al fòrum Electric Days

Actualitzada 25/01/2017 a les 19:57

Andorra i França han acordat aquest dimecres a París iniciar les negociacions per la renovació del conveni actual entre FEDA i l'empresa pública de generació i distribució elèctrica Électricité de France (EDF). L'objectiu, tal com ha explicat el ministre Portaveu, Jordi Cinca, és ampliar l'abast del conveni per incloure, no només matèries com l'energia hidràulica i les línies d'alta tensió, sinó també continguts relatius a xarxes de calor, d'eficiència energètica, d'innovació i de mobilitat elèctrica, uns projectes que formen part del Llibre blanc de l'energia i que està impulsant FEDA.



La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i el director general de FEDA, Albert Moles, han assistit, aquest dimecres a París al fòrum Electric Days, organitzat per Électricité de France (EDF), que tal com ha assenyalat Jordi Cinca, és un proveïdor històric d'energia al Principat, amb el qual es col·labora en matèria d'energia hidràulica i de línies d'alta tensió. En el marc de les jornades, Calvó i Moles han mantingut una reunió amb el membre del comitè de direcció d’EDF amb responsabilitats sobre clients i activitats noves, Henry Lafontaine, el director de la branca comerç del sud-oest, Lionel Zecri, i el delegat regional d’Occitània, Gilles Capy, amb els quals han acordat iniciar la negociació per la renovació del conveni actual, per incloure-hi nous continguts com les xarxes de calor, l'eficiència energètica, la innovació i la mobilitat elèctrica.



En la reunió, Calvó ha donat a conèixer l’estratègia d’energia i medi ambient d’Andorra i Moles ha presentat els resultats dels projectes de FEDA, com l’alta tensió, el projecte de cogeneració de Soldeu i del Centre de Tractament de Residus, i ha mostrat la voluntat d’alinear els nous projectes amb la filosofia dels Electric Days, de manera que la innovació estigui al centre de les noves iniciatives.