L’empresa adjudicatària està treballant per enllestir les infraestructures que falten

Josep Maria Canals, el director general d’Autocars Nadal i un dels socis que formen part de l’empresa adjudicatària encarregada de la gestió de la nova estació d’autobusos, va explicar al Diari que les obres per inaugurar la instal·lació continuen endavant i va ressaltar que “s’està fent una feina fantàstica”. El director també va declarar que si no hi havia imprevistos és possible que les obres finalitzin al llarg del mes de març, i va voler desmentir certes informacions que al·legaven que no s’havien complert els terminis d’obertura.

“El Govern va entregar la construcció amb les condicions que nosaltres ja coneixíem, perquè