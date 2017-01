El Govern s'adhereix a l'Associació Carnet Jove en qualitat de membre associat

Actualitzada 25/01/2017 a les 06:41

Redacció Andorra la Vella

El Govern es va sumar ahir a l’Associació Carnet Jove Andorra en qualitat de membre associat. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, i el cònsol menor d’Andorra la Vella i alhora president de torn de l'Associació Carnet Jove Andorra, Marc Pons, van signar ahir al matí el document d’adhesió de l’executiu a aquesta associació.

El 13 de desembre passat, l’Assemblea General de l’Associació Carnet Jove Andorra va acordar donar el vistiplau a la incorporació del Govern d’Andorra com a membre associat. Amb l’adhesió al col·lectiu, l’executiu se suma als set comuns que ja formaven part de l’associació. Aquesta actuació respon al compromís compartit del Govern i de l’associació de promocionar serveis i activitats d’àmbits molt diversos com la informació juvenil, la mobilitat juvenil, l’autonomia dels joves i la seva participació activa dins la societat.

Aquesta nova incorporació també permetrà a l’associació reforçar la seva presència tant al Principat com a l’estranger. L’acte de signatura d’ahir també va comptar amb la presència del coordinador de Polítiques de Joventut i Voluntariat, Agustí Pifarré, i de la consellera d’Educació, Joventut i Esports del comú de la Massana, Natàlia Cusnir.