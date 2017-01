Detectats 200 infants en situació de perill

En la majoria dels casos els nens van ser víctimes d’una negligència per part dels pares

Un total de 200 infants d’entre 0 i 10 anys (el 2,4%) es trobaven en situació de perill l’any 2014. Aquest és el resultat que posa damunt la taula l’estudi Infància en perill a Andorra. Realitats, problemàtiques i noves perspectives, elaborat des de la Fundació Julià Reig, amb el suport del Govern, que es va presentar ahir. La majoria de casos (un 44%) s’han detectat a través del servei d’urgències, ja sigui per agressió, per accident causal o per més de dos accidents extraescolars, i la resta han estat seguits per l’equip especialitzat de protecció a la infància (29%) i