La Seguretat Social manté que el futur pacte ha d’incloure els canvis de la reforma sanitària

La Caixa Andorrana de Seguretat Social i el Col·legi de Metges tenen posicionaments molt diferents respecte a com ha de ser el proper conveni de cobertura sanitària, segons van explicar fonts de les dues institucions. Bàsicament la diferència es troba que la CASS s’ha fixat com a objectiu innegociable incloure tota una sèrie de canvis en la relació contractual amb els metges. I aquestes modificacions estan en la línia de les reformes que el ministeri de Salut, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i la mateixa Seguretat Social estan preparant des del darrer any. El Col·legi de Metges, en canvi,