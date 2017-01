Problemes informàtics ajornen l'entrada en vigor del passaport de tercera generació

Actualitzada 24/01/2017 a les 06:48

Redacció Andorra la Vella

El nou passaport biomètric de tercera generació, que incorpora mesures de seguretat internacionals, entrarà en vigor el 6 de febrer. La nova aplicació informàtica destinada a personalitzar aquests passaports estarà enllestida en aquesta data en la qual es començaran a expedir els documents als ciutadans andorrans. El Govern es va veure obligat ahir a modificar el decret del passat 11 de gener en què es va aprovar el nou passaport i en què s’assenyalava que ahir era el dia previst per començar expedir el document. Es preveia que en aquesta data el nou sistema estaria operatiu, però en no estar a punt la nova solució informàtica ha hagut d’ajornar fins al 6 de febrer l’entrada en vigor del nou passaport.

Els passaports actuals seguiran sent vàlids fins que caduquin. Per renovar-lo cal anar al servei de Tràmits. Els andorrans residents a l’estranger s’han de posar en contacte amb Afers Exteriors.