Ld'A demana la documentació que avala la indemnització de Quirze Font

Liberals d’Andorra (Ld’A) ha demanat una còpia del contracte de l’ex-director financer del SAAS, Quirze Font, així com de la resta de directius de la parapública. El partit ha reclamat també l’informe jurídic que va concloure que Font havia de ser acomiadat amb una indemnització de 70.000 euros. Liberals vol analitzar perquè es va fer fora Font per la via no causal “tot i les nombroses irregularitats que s’han detectat en la gestió econòmica del SAAS”.

Per altra banda, el PS ha demanat més informació sobre el traspàs a Govern del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD). La formació vol saber quan es preveu tenir enllestit el canvi, el nombre d’usuaris que es traspassaran, com es veurà afectat el personal contractat actualment pels comuns per dur a terme el servei i si es preveuen noves contractacions.

SDP ha presentat una demanda d’informació perquè el Govern faciliti la documentació relativa a l’acord amb la Generalitat per a la importació de 10.000 tones de residus l’any cap a CTRASA. El partit rebutja l’acord i destaca que “si volem defensar la salut de les persones i mantenir i augmentar el turisme no es pot afavorir la incineració i augmentar la pol·lució de l’aire”.