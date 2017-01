Els supermercats fan una enquesta per saber el consum de les bosses de plàstic

Les dades de què disposen els establiments apunten que la seva utilització ha disminuït

Antoni Miralles, director del supermercat Andorra 2000, va informar que les grans superfícies estan realitzant enquestes per determinar quin consum fan els seus clients de les bosses de plàstic. El director del centre comercial va declarar que els resultats dels qüestionaris serviran per saber en quin punt se situa la despesa i si s’ha gastat més o menys que altres anys.

“Des del Govern ens van donar unes dades que no es corresponen amb les que nosaltres tenim. Les nostres xifres apunten que s’ha gastat menys que les aportades per importació. Per tant, ara s’està estudiant la qüestió”, va explicar Miralles,