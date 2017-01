Els consellers ‘taronja’ accepten incloure el requisit de la nacionalitat al text

Els consellers generals han acceptat esmenar el projecte de llei del cos de policia per fixar que el director del cos de policia només pugui ser andorrà. La comissió parlamentària que debat el projecte de llei de la policia ha acordat finalment esmenar el text original de la norma, que obria la porta de la direcció del cos a persones sense la nacionalitat en cas de no trobar cap andorrà per poder dirigir-lo. Un factor que els membres de l’oposició van rebutjar i va motivar que presentessin esmenes exigint que la direcció sigui forçosament assumida per un andorrà.

