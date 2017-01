Les previsions del tancament del 2016 apunten que novament hi haurà un dèficit important

Naturlandia tancarà l’exercici 2016 amb unes pèrdues superiors al milió d’euros, segons van explicar fonts properes al comú lauredià. Aquest balanç és molt lluny del que el cònsol, Josep Miquel Vila, havia apuntat a la reunió de poble celebrada a l’octubre a la parròquia. La previsió del cònsol era que els números vermells d’enguany superessin per poc els cent mil euros. Concretament 117.000. I en el pla que Vila va ensenyar a la reunió de poble, el 2016 era l’últim any on el parc comportava dèficit. A partir d’enguany, segons aquest projecte, Naturlandia començarà a guanyar diners i a poder,