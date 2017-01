La primera campanya va ser a través de les xarxes socials i ara busquen fer-ne una més directa

La campanya per allargar la baixa de la maternitat fins als sis mesos ha recollit mil firmes d’andorrans en uns quatre mesos i unes altres mil d’espanyols, segons va informar al Diari la impulsora de la iniciativa, Ariadna Noria. L’objectiu és aconseguir-ne 2.500 de persones de nacionalitat andorrana, un 10% del cens electoral, per tal de poder presentar una iniciativa legislativa popular (ILP) al Consell General.

Noria va recordar que van començar a buscar firmes el passat mes d’octubre a l’estand de les associacions de la Fira d’Andorra la Vella, on en van recollir un centenar. “Després vam fer un grup