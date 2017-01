Les companyies d'autobusos decideixen no donar detalls de l'obertura de la nova estació

Actualitzada 23/01/2017 a les 06:46

Redacció Andorra la Vella

Les companyies d’autobusos descarten donar més informació sobre l’estat de les obres de la nova estació nacional d’autobusos, que s’esperava que estiguessin acabades a finals del 2016. De fet, el gerent d’Autocars Nadal, Josep María Canals, va exposar que no sabien quan obririen l’estació el novembre del 2016. En aquella ocasió va ressaltar que les instal·lacions estaven pràcticament a punt, però que faltaven serveis bàsics com ara la calefacció. La unió temporal d’empreses formada per Autocars Nadal, Camino Bus, Hispano Andorrana, Cooperativa Interurbana, Transports dels Pirineus i Montmantell, s’encarrega de la gestió de l’estació. Malgrat que des de fora l’estació sembla acabada, encara roman tancada i les companyies d’autobusos no han volgut explicar les causes al Diari.

D’altra banda, el ministre portaveu, Jordi Cinca, va explicar el dimecres que el Govern va entregar les instal·lacions al concessionari perquè obrís l’estació en cinc o sis setmanes, però que com que ha caigut en una època que coincidia amb les festivitats de Nadal “hi ha hagut una aturada” en el condicionament de la infraestructura. “Ens hem posat en contacte amb el concessionari per instar-lo que els terminis no s’allarguin més”, va dir el portaveu de l’executiu.